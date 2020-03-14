23 مدينة جامعية كاملة العدد.. كيف يتعامل الأزهر في ظل انتشار كورونا؟

تشهد جامعة الأزهر تواجد 23 مدينة جامعية كاملة العدد بداخلها، ومع انتشار فيروس كورونا ظهرت عدد من الشائعات خلال الفترة الماضية، حول وجود مصابين داخل المدن الجامعية بالأزهر، وهو ما نفته جامعة الأزهر في بيان رسمي.

وأكدت الجامعة عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بجميع كليات الجامعة في القاهرة والأقاليم، وأن إدارة الجامعة تواصل متابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، مؤكدا جاهزية مستشفيات الجامعة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن حال ظهور أي إصابات.

بدوره أكد د. أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المدن الجامعية يتم التعامل معها بالشكل المضبوط من حيث التعقيم الكامل والمستمر على مدار الـ 24 ساعة، حيث يتم تعقيم الحمامات والطرقات وأماكن الأطعمة وأماكن الصلاة بالمدن الجامعية، كذلك يتم تغيير فرش الغرفات يومياً، مع التركيز على الطهارة اليومية بالغرف.

وأوضح زارع أن هناك رقابة شديدة علي المأكولات والأطعمة من خلال إدارة المدينة، وتقديم الأطعمة بشكل لائق مع مراعاة تنظيف غرفة الأطعمة ومنع التزاحم.

وأشار متحدث الأزهر، أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قام بجولة ميدانية أمس الجمعة، أدى خلالها صلاة الجمعة مع أبنائه من طلاب المدينة الجامعية بمدينة نصر، واطمأن على سير العمل بالمدينة والمستشفيات الجامعي، حيث تفقد رئيس الجامعة مطبخ المدينة الجامعية، إضافة لتفقده لبعض المباني للوقوف على عمليات إزالة تجمعات مياه الأمطار.

وكذلك اطمأن على جاهزية مستشفيات الجامعة واستعداد إدارات الطوارئ بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن غرفة العمليات الطارئة وإدارة الأزمات بجامعة الأزهر تتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها مثل رش وتعقيم وتطهير كافة المباني والمنشآت الجامعية، إضافة إلى تنظيف أسطح المباني من المياه التي خلفتها الأمطار، والتأكد من جاهزية جميع كليات الجامعة لاستقبال الطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.