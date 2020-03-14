باللانشات والتدخل السريع.. "الداخلية" تنقذ العالقين في مياه الأمطار

دفعت وزارة الداخلية، بوحدات من قوات الحماية المدنية مصحوبة بقوات التدخل السريع وسيارات النجدة، إضافة إلى اللانشات، لإنقاذ العالقين في المنازل المنهارة جزئياً، نتيجة للتداعيات الطقس السيئ الذي شهدته مصر خلال الآونة الماضية.

وتلقت العديد من الأجهزة الأمنية، بلاغات تفيد ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببعض المناطق والقرى بمحافظتي القاهرة والجيزة، وهي 15 مايو والعزبة الشرفية وكفر الديسمي وعرب السودان وعرب أبوساعد، الأمر الذي أدى إلى وقوع تلفيات ببعض المرافق العامة، وتأثر مساحات من الأراضي الزراعية والمنازل.

كما جرى انتشال السيارات العالقة بالمياه وإنقاذ قائديها، كما شاركت وحدات من الداخلية في إنقاذ المواطنين بالمناطق التي أغرقتها مياه الأمطار بواسطة اللانشات.

كما وزعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المساعدات العينية (بطاطين وعبوات مواد غذائية متنوعة) على المواطنين المضارين من موجة الطقس السيىء، في منطقة 15 مايو.