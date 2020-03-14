تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.. الأزهر يعلق الدراسة بالجامعة والمعاهد

كشف مصدر بالمكتب الفني لشيخ الأزهر، أن المشيخة بصدد إصدار قرار بتعليق الدراسة بالمعاهد والكليات التابعة لها، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر منذ قليل بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.