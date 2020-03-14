"الأزهر" تعلن تعليق الدراسة بالكليات: ملتزمون بتوصيات القيادة السياسية

أكدت جامعة الأزهر تنفيذها لقرارات رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بها لمدة إسبوعين ابتداء من غداً الأحد.

وقال الدكتور أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر لـ"الوطن": الجامعة ملتزمة بكافة قرارات وتوصيات مؤسسات الدولة والقيادة السياسية بما فيها القرار الصادر من قليل بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة إسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك حفاظا على الصالح العام ولما تراه الدولة مناسب لذلك.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة إسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.