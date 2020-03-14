بسبب كورونا.. تصوير برنامج "معكم" لمنى الشاذلي بدون جمهور

قال الكاتب أحمد شلبي، رئيس تحرير برنامج "معكم" الذي تُقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة "Cbc"، إن القناة أصدرت قرارًا مساء أمس الجمعة، بمنع دخول الجمهور للأستديو وحضور تصوير البرنامج.

وأوضح "شلبي" لـ"الوطن"، أن قرار المنع يأتي حرصًا على صحة وسلامة الحضور، وذلك وسط تخوفات من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه من المُقرر تصوير الحلقات في شكله الجديد بدون ضيوف، يوم الاثنين المقبل، لكي تُعرض يوم الخميس، موضحًا أن الحلقة الجديدة التي ستُعرض يوم الأربعاء، سيكون بها جمهور، لأنها صُورت قبل صدور القرار.

برنامج "معكم" تُقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة "Cbc"، أيام الأربعاء والخميس والجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.