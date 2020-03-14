وزير التعليم: بنك المعرفة به 300 مليون وثيقة سعر الواحدة 30 دولارا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أولى خطوات إنشاء بنك المعرفة كانت في شهر مارس 2015، وخلال فترة زمنية لا تزيد على عام واحد من التواصل مع المؤسسات التعليمية الكبرى عالمياً، تم تدشين بوابة بنك المعرفة في 9 يناير 2016، وعلى الفور تم لقاء ممثلي البنك الدولي خلال شهر أبريل عام 2016 في الاحتفالية التي أقيمت وقتها بشأن تدشين بنك المعرفة، في فترة تولي الدكتور الهلالي الشربيني، وزارة التربية والتعليم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن بنك المعرفة استقبل أكثر من 50 مليون زائر في 4 سنوات، وتم تحميل 300 مليون وثيقة في أول مراحله، وسعر الوثيقة الواحدة بـ30 دولاراً والحصول عليه من المصريين مجاناً، وما حصل عليه المصريون من بنك المعرفة يساوى 9 مليارات دولار حتى الآن.

وأكد أن بنك المعرفة يعتبر من أنجح المشاريع التي لم تأخذ حظها في الدعاية باعتراف دول أجنبية وعربية، تسعى للاستفادة منه والدخول معنا في نفس المنصة، ولكنه دائما ما يقابل بالهجوم من قبل البعض، "الذين أثق أنهم لم يجربوا الدخول عليه حتى الآن".

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.