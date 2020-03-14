ترامب يخضع لفحص فيروس كورونا المستجد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه خضع لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وينتظر النتائج، موضحا في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن 50 حالة وفاة بالفيروس.

وكانت الرئاسة الأمريكية "البيت الأبيض"، أعلنت أمس الأول الخميس، أنه لا حاجة في الوقت الراهن، لخضوع ترامب لفحص الفيروس، رغم أنه التقى قبل أيام، بمساعدا للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والذي تبيّن لاحقا أنه مصاب بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في تصريح صحفي: "الرئيس ونائب الرئيس مايك بنس، لم يختلطا عمليا بالمستشار الذي ثبتت إصابته بالفيروس، وليسا بحاجة للخضوع للفحص في الوقت الراهن".

وكان ترامب، قال في وقت سابق، اليوم، خصصنا نحو 4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحا في مؤتمر صحفي بشأن الفيروس، أن فريق مكافحة فيروس كورونا يعمل بأقصى طاقته لدحره، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية. وأوضح ترامب، أن فحص فيروس كورونا للمواطنين مجاني.

وكان ترامب، أعلن أمس الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية، بسبب الفيروس سريع الانتشار ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية، حيث أكد أنها تبلغ نحو 50 مليار دولار للمساعدة في احتواء المرض، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن بي سي عربية".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إنه أعلن الطوارئ لإطلاق العنان "للقوة الكاملة للحكومة الاتحادية" كما حث الولايات الأمريكية على إقامة مراكز طوارئ للمساعدة في مكافحة الفيروس، موضحا أن هناك اختبار جديد للفيروس من شركة Roche، كما أشاد بشركة "جوجل"، وقال إنها ستطور موقعا للمساعدة في تحديد أماكن إجراء هذه الاختبارات.

وفي سياق متصل، فحصت الرئاسة الأمريكية "البيت الأبيض"، درجات حرارة الصحفيين قبيل السماح لهم بدخول غرفة المؤتمر الصحفي اليومي.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، اليوم، تسجيل 50 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، فيما بلغت الإصابات 2340 حالة.