بعد انتهاء الأمطار.. كيفية تنظيف العفش والأثاث بعد تعرضه للمياه

أكدت هيئة الأرصاد استمرار حالة الطقس وانحسار فرص سقوط الأمطار على كافة المحافظات، وذلك بعد حالة من عدم الاستقرار تعرضت لها البلاد على مدار اليومين الماضيين، تسببت في غرق بعض المنازل خاصة سكان الأدوار العليا والأرضي.

وتقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية، كيفية تنظيف المفروشات والأثاث التي لحقتها مياه الأمطار خلال موجة الطقس السيئ، وفقًا لما ذكره موقع "ويكي هاو" على النحو التالي:

أولًا: الأثاث والأرضيات الخشبية

- قم بتهوية جيدة للخشب حتى لا يُصاب بالتعفن.

- يمكنك استخدام مجفف الشعر لإزالة بقع الماء من الأخشاب عن طريق توجيه الجهاز نحو بقع الماء حتى التأكد من التخلص منها تمامًا، ثم يمكنك استخدام ملمع الخشب أو استخدام قطرت من زيت الزيتون.

- امسح الأثاث الخشبي برفق واتركه حتى يجف بصورة طبيعية، ولا تعرضه لدرجة حرارة غير طبيعية عن طريق استخدام مجفف الشعر مثلًا.

- يمكنك الاستفادة من ورق الجرائد لامتصاص الماء من قطع الأثاث المُفرغة عن طريق حشيها به.

ثانيًا: الأثاث الجلدي

إذا كان هناك أي تعفن أو عفن فطري ناتج عن مياه الأمطار، قم برش الجلد برفق بمحلول مخفف مكون من الخل والماء، ثم قم بتنظيفه بقطعة نظيفة من القماش، ثم قم باستخدام طبقة من مجفف الجلد باستخدام قطعة رطبة من القماش، ثم امسح بقطعة جافة من القماش ثم عرّض المنطقة للهواء للتأكد من جفافها بشكل سريع قدر الإمكان.

ثالثًا: الأثاث المصنوع من القماش

يمكنكِ تجربة استخدام الخل لإزالة بقع الأمطار بدلًا من الماء والصابون عن طريق فرك البقعة برفق بواسطة حركات دائرية للمساعدة على تفكيك البقعة، وبعد التأكد من إزالة البقعة يمكنك استخدم المكواة، لإزالة قطرات الماء، عن طريق وضع قطعة قماش نظيفة قطنية فوق علامة الماء، ثم تسخين المكواة على درجة حرارة منخفضة، ووضعها لفترة وجيزة على القماش فوق بقعة الماء ثم رفعها من قطعة الأثاث.