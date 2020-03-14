أستاذ علم نفس سلوكي: المصريون معدنهم أصيل

قالت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، إن المصريين معدنهم أصيل جدا، موضحة أن الفراعنة هم من علموا الحضارات الأخرى الأخلاق والأصالة والصبر واحترام الناس، لافتة إلى أن الإنسان الطبيعي نفسيا والذي يمتلك أخلاقيات يظهرها عند الشدة.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، أن الشخص الذي لا يلبي نداء شخص آخر لمساعدته لديه نقص في الشخصية وكراهية للآخر، والمصريون ليست لديهم هذه الصفات السابقة.

وأشارت "العوضي" إلى أن البيئة المحيطة للمصريين هي التي أخرجت سلوك التضحية والتفاني والتعامل وحب الآخر، موضحة أن هناك فارق بين انتقاد المحب وانتقاد الكاره، "لما أشوف بنتي لابسة حاجة شكلها مش مظبوط وأقولها البسي حاجة أحسن ده انتقاد المحب"، لافتة إلى أن الفئة الأخرى الضئيلة الكارهة لا تحتسب على الشعب المصري "مش دول اللي آخد كلامهم".

وتابعت: "أنا كنت قاعدة فخورة وسط أولادي وأنا بشوف الناس اللي بتنقذ الناس بالعربيات واللي فتحوا الكنائس والمساجد، هما دول المصريين ولن نستطيع حصر بطولات المصريين خلال اليوميين الماضيين، وفيه حاجات متصورتش".