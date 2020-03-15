رئيس جامعة دمياط: تعليق كل الأنشطة ومنع استقبال ضيوف

قرر الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، تعليق كل الأنشطة بداخل جميع الكليات بالجامعة ولحين عودة الدراسة، ويشمل القرار تعليق جميع الأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية والاجتماعية والكشفية واجتماعات اتحاد الطلاب والأسر الطلابية والتربية العسكرية، كما يشمل القرار تعليق جميع الندوات والمؤتمرات، ومنع الزيارات داخل الجامعة، فيمنع منعا باتا استقبال أي ضيوف من خارج الجامعة ولحين استكمال الدراسة.

وأكد دعدور منع أعضاء هيئة التدريس من اتخاذ أي قرارات فردية بشأن العملية التعليمية دون العودة لعميد الكلية والالتزام التام بتعليمات العمداء بهذا الشأن، وعلى الجميع التحلي بالتقاليد الجامعية وعدم الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي وتقدير الظروف الاستثنائية والأزمة الدولية الراهنة.