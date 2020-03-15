"مياه القليوبية": وحدات إضافية لرفع آثار الأمطار على الطريق الزراعي

تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال رفع مياه الأمطار بطريق مصر- الإسكندرية الزراعي بمدينة قها لتسهيل حركة المرور بالمنطقة.

وأشرف مجاهد على رفع مياه الأمطار بالطريق الزراعي بمدينتي قليوب وطوخ، مؤكدا ضرورة رفع مياه الأمطار من الشوارع الداخلية بالمدن والمدارس والمصالح الحكومية المتضررة من مياه الأمطار، ووجَّه بسرعة إنجاز رفع مياه الأمطار لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.

كما وجَّه مجاهد التحية لكل العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على ما بذلوه من جهد لرفع كميات الأمطار الهائلة خلال موجة الطقس السيئ.

شارك في عمليات رفع المياه المهندسة نهى عبدالمومن رئيس فرع قها، والمهندس نبيل عزيز ندا مدير الدعم الفني، ومنصور موسى مدير العلاقات العامة، وحسام مشهور مدير التوعية وجميع العاملين بفرع قها.