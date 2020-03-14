بـ"اللانشات".. "الداخلية" تنقذ العالقين فى مياه الأمطار

شاركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين، لا سيما فى المواقف الطارئة التى تتطلب تدخل أجهزة الأمن، وفى ظل التداعيات الأخيرة التى شهدتها بعض المناطق جراء موجة الطقس السيئ تلقت العديد من الأجهزة الأمنية بلاغات تفيد ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببعض المناطق والقرى بمحافظتى القاهرة والجيزة: 15 مايو «القاهرة» والعزبة الشرقية وكفر الديسمى وعرب السودان وعرب أبوساعد «الجيزة» الأمر الذى أدى إلى وقوع تلفيات ببعض المرافق العامة وتأثر مساحات من الأراضى الزراعية والمنازل السكنية. انتقلت وحدات الإنقاذ من قوات الحماية المدنية مصحوبة بقوات التدخل السريع وسيارات النجدة وتم التعامل مع البلاغات المختلفة بإنقاذ العالقين فى المنازل المنهارة جزئياً.

بطاطين وعبوات مواد غذائية للمضارين من موجة الطقس

كما تم انتشال السيارات العالقة بالمياه وإنقاذ قائديها كما شاركت أجهزة من الوزارة بلانشات للإنقاذ فى المناطق التى أغرقتها مياه الأمطار فى جهود إنقاذ المواطنين وتوصيل المساعدات، كما قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوزيع المساعدات العينية (بطاطين وعبوات مواد غذائية متنوعة، على المواطنين المضارين من موجة الطقس السيئ ببعض المناطق بمنطقة 15 مايو. كما أطلقت وزارة الداخلية، قافلة خدمية وإنسانية وطبية إلى قرية الحراجية - رأس غارب - بمحافظة البحر الأحمر، بالتنسيق بين مديرية أمن البحر الأحمر وقطاعات الأحوال المدنية - الخدمات الطبية - المشروعات والتنمية (منظومة أمان)، لتقديم الرعاية للمواطنين. وجرى توزيع المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين.