مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تعلق جميع الأنشطة لمواجهة كورونا

قررت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بناء على توجيه وزارة الشباب والرياضة، وتعليمات مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تعليق كل الأنشطة الرياضية والشبابية بكل أنواعها داخل مراكز الشباب.

يأتي ذلك اعتبارا من غدٍ الأحد الموافق 15 مارس ولمدة أسبوعين، وجارٍ التنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي بشمال سيناء لتعقيم كل الصالات والملاعب بالمركز.

وكان بيان وزارة الشباب والرياضة شدد على المتابعة الدقيقة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه من استمرار تعقيم كل منشآتها واتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة، على أن تسري تلك الإجراءات على كل القطاعات المرتبطة بالمجال الشبابي والرياضي ومنها الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وكل الهيئات الشبابية والرياضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الشباب والرياضة مع ممثلي الجهات الرياضية المصرية والأفريقية.