بإيجار 190 جنيها.. شروط حجز شاليهات بورسعيد لموسمي شم النسيم والصيف

أعلنت مدينة بورفؤاد (إدارة السياحة والمصايف)، عن فتح باب الحجز لموسم شم النسيم لعام 2020، على عدد 8 وحدات نظرًا لوجود الكبائن تحت الترميم بإدارة السياحة والمصيف، اعتبارًا من الأحد 15 مارس، وحتى الخميس 19 مارس الحالي، ولن تقبل أي طلبات بعد هذا الميعاد وذلك بالشروط الآتية:

1. القيمة الإيجارية لليومين تتراوح ما بين 190 جنيهًا إلى 250 جنيهًا حسب موقع الكابينة.

2. يتم سحب استمارات الحجز من إدارة المصيف مقابل 10 جنيهات.

3. يتم سداد مبلغ 300 جنيه نظير التأمين يرد بعد الإخلاء.

4. الحجز للأسر وليس للأشخاص بموجب الرقم القومي للزوجين، ويستبعد المتقدم بأكثر من استمارة.

5. لا يجوز التنازل أو التأجير للوحدة المخصصة.

6. التسليم صباح الأحد 19 أبريل، والمغادرة صباح الثلاثاء 21 أبريل 2020.

7. تسليم الوحدة نظيفة وسليمة من حيث الأثاث والمنقولات وإلقاء المخلفات بالأماكن المخصصة لها، ولا يسمح باصطحاب الحيوانات وإلا يتم خصم التأمين الكامل.

وتقام القرعة العلنية بديوان عام مدينة بورفؤاد في يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل المقبل، في تمام الساعة 11 صباحًا بقاعة الاجتماعات تحت رعاية السيد المهندس رئيس المدينة، على أن يتم سداد مقابل الانتفاع بعد إجراء القرعة مباشرة ولمدة يومين، وإحضار إيصال السداد، وإلا يتم الاستبعاد والتخصيص لمتقدم آخر.

فيما يتم فتح باب الحجز للموسم الصيفي 2020 للمواطنين من خارج بورسعيد ابتداءً من 29 مارس وحتى الخميس 2 أبريل، أما المواطنين من داخل بورسعيد يكون من يوم الأحد 5 أبريل وحتى 9 أبريل المقبل وذلك بالشروط الآتية:

1. يبدأ الموسم الصيفي اعتبارًا من 1 يونيو 2020 وحتى 30 سبتمبر 2020.

2. عدد الوحدات 8 وحدات نظرًا لوجود الكبائن تحت الترميم.

3. أولوية الحجز للمواطنين من خارج بورسعيد بحد أقصى 4 وحدات والباقي 3 وحدات للمواطنين من داخل بورسعيد وواحدة للطوارئ والظروف الطارئة.

4. الحجز للأسر وليس للأفراد بموجب الرقم القومي للزوجين، على أن يتم سداد مبلغ 500 جنيه للتأمين ولا يعتد بأي طلب من خارج الإدارة.

5. مدة الإيجار أسبوع واحد ويتم التخصيص لعدد 7 أسماء أسبوعيًا وفقًا للحجز، والباقي يدرج في قائمة الانتظار في حالات الاعتذارات.

6. تخصص للأسرة وحدة واحدة لمدة أسبوع (7 أيام 6 ليالِ) على أن يتم التسليم صباح كل يوم اثنين في تمام الساعة 10 والمغادرة يوم الأحد في تمام الساعة 8 مساءً من كل أسبوع.

7. لا يجوز التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن ويلغى التخصيص إذا استخدمت في غير الغرض المخصصة من أجله مثل "الخطوبة أو أعياد الميلاد".

8. تسلم الوحدة نظيفة من حيث الأثاث على أن تلقى المخلفات في الأماكن المخصصة لها، ولا يسمح باصطحاب الحيوانات وإلا سيتم خصم التأمين بالكامل.