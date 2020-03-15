"شكرا يا ريس".. قرى المنيا ترحب بتعليق الدراسة لمواجهة كورونا

أشاد أولياء أمور في المنيا، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعليق الدراسة بجميع مدارس الجمهورية بدءا من اليوم الأحد.

قال محمد علي، موظف، إن القرار جاء في الوقت المناسب، خاصة وأن معظم مدارس القرى بها كثافات مرتفعة داخل الفصول، منوها بأن عددا كبيرا من أولياء الأمور أرغموا أبناءهم على عدم الذهاب لمدارسهم خلال الأسبوعين الماضيين، خوفا عليهم، وهذا القرار يؤكد اهتمام القيادة السياسية بجميع المواطنين.

وقال محمد أشرف، طالب جامعي، إن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات سيمنع وجود أي تجمعات سواء بداخل المنشآت التعليمية أو خارجها لأن وسائل المواصلات على سبيل المثال تشهد زحاما شديدا أثناء انعقاد الدراسة، وبعد تعليقها ستقل التجمعات والزحام في الشوارع والأماكن العامة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة مستعدة تماما للتعامل مع الآليات التي تضعها الدولة لمواجهة ومحاصرة فيروس كورونا المستجد الذي يُهدد العالم، موضحا أن جامعة المنيا تسعى جاهدة لاتخاذ خطوات تضمن الحفاظ على سلامة أبنائها ونجاح العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني، بما هو متاح وما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية تكنولوجية لخلق آلية للتواصل الدائم مع طلابها.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس العمداء الطارئ، بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة.