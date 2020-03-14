محافظ المنيا يزور مصاب حادث هبوط الطريق الصحراوي

زار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم السبت، أحد المصابين بمستشفى المنيا العام، نتيجة موجة الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة، عقب تعرض الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" لهبوط بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق.

واطمئن المحافظ على صحة المصاب الذي يبلغ من العمر 28 عاما من أبناء محافظة كفرالشيخ، حيث تابع مع الدكتور عماد حنا مدير المستشفى الحالة العامة للمصاب، كما طمأنه بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة له طوال إقامته بالمستشفى لاستكمال العلاج، موجها مسؤولي الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة له، حتى تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.

وكان المحافظ تفقد فجر أمس، الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش"، بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق، مما أدى إلى انزلاق بعض السيارات وسقوطها بموقع الهبوط، وجرى إنقاذ أحد المصابين ونقله إلى مستشفى المنيا العام.

وأعلنت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، إغلاق طريق الصعيد الشرقي "الجيش"، للقادم والمتجه من وإلى محافظة الجيزة، كما جرى إغلاق طريق الصحراوي الشرقي القديم، عند كمين زاوية الجدامي بمركز مغاغة، وعلى القادمين إلى محافظة المنيا، أو المتجهين إلى محافظة الجيزة اتباع الطريقين الصحراوي الغربي أو الطريق الزراعي.