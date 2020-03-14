لا ينشط في الحرارة.. الناظر يتوقع انحسار فيروس كورونا بداية مايو

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن معظم الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي تنشط ما بين ديسمبر وفبراير، كما أن الفيروسات لا تنشط في المناطق المنتشر بها درجة الحرارة، ولذلك فيروس كورونا غير منتشر في الدول الإفريقية، وذلك خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة" ، الذي يعرض على شاشة "DMC".

وأضاف "الناظر"، أن معظم الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا حدثت بين كبار السن الذين يعانون من أمراض مناعية مثل السكر، مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات بسبب كورونا قليلة جدًا، ولا تزيد عن 3%، حيث إن نسبة الوفيات حتى الآن من الفيروس "لا تذكر"، متوقعًا أنه في بداية شهر مايو لن يكون هناك فيروس كورونا، "هيبقى من حكايات شهر رمضان".

ووجه رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، نصائح لكبار السن لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، منها تناول الأدوية الخاصة بالسكر والضغط بانتظام، وعدم تقبيل الأطفال بصورة مستمرة، والسير في الأماكن العامة بشكل منتظم، وتهوية الشقق باستمرار، والاهتمام بالنظافة اليدوية باستمرار، وكذلك تناول البرتقال باستمرار، فضلًا عن تناول ملعقة زيت زيتون قبل الأكل".