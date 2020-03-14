منظمة الصحة العالمية: مؤشرات إيجابية لإنتاج علاج لكورونا خلال أسابيع

قال الدكتور أمجد الخولي المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد ينتشر بسرعة، واليوم، أصبحت أوروبا بؤرة المرض، بدلا من الصين صاحبة البؤرة الأولى للفيروس في مدينة ووهان الصينية، موضحًا أنه من الممكن السيطرة على الفيروس من خلال قيام كل دول العالم تنفيذ المطلوب منها والأخذ بكل الإجراءات الاحترازية التي تصدرها منظومة الصحة العالمية.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، أنه على كبار السن التوجه إلى أقرب منطقة عزل صحي عندما يظهر عليهم أي أعراض، كما أن هناك مؤشرات إيجابية وخلال أسابيع يمكن أن يكون هناك علاج لمرض فيروس كورونا، وتلك التجارب تجرى ولابد من الاستمرار حتى آخر مرحلة.

وأوضح المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك 500 ألف شخص يموتون من الأنفلونزا سنويا، ومعدلات الوفيات في كورونا من 2 إلى 3%، مؤكدًا أنه على دول العالم وقف زحف الفيروس، حيث إن هناك بعض الخفافيش تحمل نفس الصيغة الجينية للفيروس، ولكن من المرجح أن هناك حيوان وسيط نشر هذا الفيروس، والأبحاث مازالت تبحث عن الحيوان مصدر هذا الفيروس.