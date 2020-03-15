تعقيم المطارات وطائرات مصر للطيران.. تعرف عليها في 9 خطوات

كثفت المطارات المصرية بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان، إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم بشكل كبير، شملت مداخل ومخارج صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وأماكن الانتظار الخاصة بالركاب والمستقبلين والمودعين ودورات المياه.

وتأتي تلك الإجراءات استمرارا في تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بتكثيف الجهود بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات بعدة خطوات.

1- زيادة عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الأمن من النفايات وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل يومي ومنتظم.

2- تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بتعقيم طائراتها بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لمصر للطيران والتي شملت قمرة القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياه ومخازن الطائرة بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

3- استخدام مواد تعقيم وتنظيف معتمدة عالمياً ووفقاً لأعلى المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على صحة الركاب والعاملين بالمطارات، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان من خلال إدارات الحجر الصحي والطب الوقائي لضمان الالتزام بالتدقيق الطبي لجميع الركاب وتحرير كروت المراقبة الصحية من الركاب القادمين من الدول التي إنتشر بها الفيروس والمتضمنة البيانات الكاملة للركاب وذلك للمتابعة المستمرة له خلال 14 يوما من تاريخ الوصول إلى مصر.

4- المطارات المصرية قامت بنشر ملصقات للتوعية بطرق الوقاية من كورونا والارشادات العامة للحماية من الفيروس .

5- تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، مواقع ومقرات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي لمتابعة خطة التأمين الوقائية والإجراءات الاحترازية والتأكد من انسيابية العمل بالتعاون مع الفرق الطبية، واطمأن على كافة الإجراءات المتبعة في الفحص الطبي للركاب وتماشيها مع أعلى مستويات السلامة الصحية العالمية وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

6- تتابع وزارة الطيران المدنى الموقف بكل دقة في كافة مطارات الجمهورية على مدار الـ 24 ساعة للاطمئنان على سلامة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع جهات الدولة المعنية لضمان عدم تسلل الفيروس داخل البلاد.

7- قامت مصر الطيران بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة للشركة بتنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير للمبني الإداري الخاص بالشركة.

8- شملت أعمال التعقيم مداخل ومخارج المبني وكافة الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين والمخازن والكافتريات وقاعات الاجتماعات ودورات المياه وجراج السيارات، كما امتدت أعمال التعقيم لتشمل أكاديمية مصر للطيران للتدريب بكافة الفصول الدراسية والمعامل وأجهزة المحاكاة.

9 - عمليات التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة الطيران المدني بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة تتم بدقة عالية وفقاً لأعلى المستويات العالمية وباستخدام مواد تعقيم معتمدة عالمياً حيث تم تدريب وتأهيل القائمين على عمليات التعقيم علي التعامل بحرفية عالية.