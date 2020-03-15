جامعة دمياط تقرر مغادرة الطلاب للمدن الجامعية

قال الدكتور سيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، في تصريح لـ "الوطن" قامت الجامعة بتفعيل قرار مغادرة الطلبة والطالبات من المدن الجامعية.

وتابع "دعدور"، سنفعل خطوة التعليم عن بعد إن شاء الله، وستعلن كل كلية بالتفصيل المواقع والآليات فور إعداد ذلك، كما ستتم استجابات سريعة جدا من الذين يجيدون التعامل مع التكنولوجيا، وأخرى سيتم دعمها من مراكز الجامعة المتخصصة لعمل نفس الشئ وسنبدأ من الغد فى الإجراءات الفورية.

وأضاف "دعدور" قائلا "هناك كليات قامت بإنشاء مواقع وهناك أساتذة بدأت بالفعل تحميل المقررات ولكن فوارق الخبرة فى التعامل مع تكنولوجيا عن بعد سنتغلب عليها إن شاء الله بفرق مشكلة للدعم الفني الفوري، مشيرا لعدم وجود طلبة يتلقون منح دراسية خارج مصر".

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجَّه خلاله الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، ورفع درجة الاستعدادات والجاهزية، وتشديد الرقابة الصحية لأعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد.

وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي المنعقد مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات أو خطوات أخرى للحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتابع رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "إن شاء الله الموضوع يعدي على خير على مصر ومنوصلش للوضع الصعب".