عمرو أديب: مفيش تعليم يبقى العيال تقعد في البيت مش النوادي

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار رئيس الجمهورية، بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بداية من اليوم الأحد.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "الأمهات والطلاب طالبوا بتعطيل الدراسة، ولكن بعد أن أصدر الرئيس السيسي قراره بدأ المصريون في التسائل عن مصير أبنائهم".

وأضاف: "قالوا العيال دي تدمرنا وتخلص علينا، ونعيش إزاي ونروح الشغل إزاي، رغم إنهم قالوا عاوزين عيالنا في حضننا!".

وشدد أديب على ضرورة الالتزام بالوجود في المنزل: "إيه معنى إننا نوقف المدرسة فتودوهم النادي، طب لو هياخدوا كورونا، ياخدوها في المدرسة، وهم في محراب العلم، معنى إن مفيش تعليم يبقى العيال تقعد في البيت".