غلق سناتر دروس خصوصية بأحياء مصر الجديدة والأميرية

شنت أحياء الأميرية ومصر الجديدة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حملة تم خلالها إغلاق عدد من السناتر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات خلال الفترة الحالية، وقرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة بغلق المراكز التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.

وناشد محافظ القاهرة، المواطنين بضرورة الحفاظ على أبنائهم واستغلال فترة تعطيل الدراسة فى المراجعة بالمنزل، وعدم التواجد في التجمعات أو المولات حرصًا على الصحة العامة.