وزير الدولة الإماراتي عن كورونا: واثقون من النجاح رغم صعوبة المرحلة

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن أزمة فيروس كورونا التي يواجهها العالم، اختبار قاسٍ لم يشهده النظام الدولي طوال القرن المنصرم.

وتابع: "واثقون من النجاح برغم صعوبة المرحلة، وسلاحنا الالتزام بالإجراءات الوطنية والتفاؤل والثقة".

وأكد "قرقاش" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "التعاون والتكاتف والعمل المشترك منهجنا على المستوى الدولي والوطني".

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، أمس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من دولة الإمارات وشخص من الهند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 23 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت وزارة الصحة، أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس كفاءة النظام الصحي في الدولة، وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضع المصابين تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.