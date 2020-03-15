من أول إصابة لكسر حاجز المائة.. 8 محطات في رحلة كورونا بمصر خلال شهر

منذ ظهور الحالة الأولى، وحتى تجاوز حاجز المائة إصابة، مر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعدة مراحل منذ أن دخل مصر منذ أكثر من شهر، ولم تكن خطواته متسارعة، كما حدث في العديد من البلدان مثل الصين وإيطاليا وإيران، إلا أن انتشار الفيروس قطع خطوات كبيرة، ودخل عددا من المحافظات المختلفة ووصل إلى المدارس، بالإضافة لتسجيل حالتي وفاة.

14 فبراير.. الإصابة الأولى

في 14 فبراير الماضي، أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، ظهور أول حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد في مصر، بعد تأكد إصابة شخص صيني يعمل بشركة داخل أحد المولات الشهيرة، وتم نقله إلى الحجر الصحي بمستشفى النجيلة في محافظة مرسى مطروح.

28 فبراير.. أول حالة شفاء

بعد خضوعه للحجر الصحي في مدينة النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، جاءت التحاليل الخاصة بالمواطن الصيني صاحب أول إصابة بكورونا في مصر سلبية، ليغادر الحجر الصحي يوم 28 فبراير، وتصبح مصر خالية من الفيروس.

2 مارس.. الإصابة الثانية

بعد أيام قليلة من خلو مصر من كورونا، أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية اكتشاف إصابة خبير كندي يعمل بإحدى شركات البترول بالفيروس، ليتم نقله للعزل الصحي، ويتم وضع موقع شركة البترول في سيوة تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

6 مارس.. سفينة كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان مشترك بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف 12 إصابة جديدة، يوم 6 مارس، بفيروس كورونا المستجد لم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، بعد أن تأكدت إصابة أمريكية، من أصل تايواني، كانت على متن الباخرة، بالفيروس بعد عودتها لبلدها.

8 مارس.. الوفاة الأولى

أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لمواطن ألماني الجنسية، ظهر عليه ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، وتوجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم 6 مارس وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم 7 مارس، وتم وضعه في الرعاية المركزة نظرا لأنه يعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي يوم الأحد 8 مارس.

12 مارس.. وفاة أول حالة مصرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم الخميس الماضي، وفاة أول سيدة مصرية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي سيدة مصرية، تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية، استقبلها مستشفى صدر المنصورة، وهى تعاني من التهاب رئوي حاد، وجرى سحب عينة لها، وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، مساء الأربعاء، وتم نقلها إلى مستشفى العزل قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة يوم الخميس.

13 مارس.. كورونا يصل المدارس

كشفت وزارة الصحة والسكان، يوم الجمعة الماضية، عن إصابة أحد طلاب مدرسة سيتي الدولية بالزمالك، والتي تم عزلها مساء الخميس الماضي، بفيروس كورونا بعدما نُقل إليه عن طريق والده، الذي خالط أجنبيًا مصابًا بالفيروس، وتم فرض عزل ذاتي على طلاب المدرسة والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يومًا كإجراء وقائي.

14 مارس.. الإصابات تتخطى حاجز المائة

وبعد شهر من اكتشاف الحالة الأولى، تخطت مصر حاجز المائة إصابة، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، تسجيل 17 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، وتم اكتشافها ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في مصر إلى 110 حالات.