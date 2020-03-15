63.8 مليار متر مكعب إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي 2018/2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر عام 2018/2019، وأهم مؤشراتها ما يلي:

بلغ إجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية 149.8 مليون طن متري عام 2018/2019، مقابل 136.9 مليون طن متري عام 2017 / 2018، بنسبة زيادة قدرها 9.4%.

بلغ إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 282.5 ألف طن متري عام 2018/ 2019 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 120 جنيها، مقابل 385.1 ألف طن متري عام 2017/ 2018 بنسبة انخفاض قدرها 26.6%، وهي تمثل أقل كميات تم نقلها.

بلغت الكميات المنقولة باللواري 27 مليون طن متري عام 2018/2019 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 53 جنيها، مقابل 17.4 مليون طن متري عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 55%.

بلغت الكميات المنقولة بواسطة خط سوميد 61.2 مليون طن متري عام 2018 / 2019 وهي تمثل أعلى كميات تم نقلها مقابل 58.4 مليون طن متري عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 4.8%.

بلغ عدد خطوط أنابيب البترول الرئيسية 80 خطا بإجمالي 5.8 ألف كم عام 2018/2019.

بلغ إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية متضمنة "المنتجات البترولية، الزيت الخام، المتكثفات، البوتاجاز"، بواسطة خطوط أنابيب البترول 55.5 مليون طن متري عام 2018/2019 بمتوسط تكلفة نقل للطن على التوالي قدرها (438، 278 ، 113 ، 349) جنيها مقابل 55.4 مليون طن متري عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 0.2%.

بلغت الكميات المنقولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجرة، 5.9 مليون طن متري عام 2018/ 2019 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 126 جنيها، مقابل 5.3 مليون طن متري عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 10.7%.

بلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي 63.8 مليار متر مكعب عام 2018/2019 منها:

- 61.3 مليار متر مكعب للسوق المحلي بنسبة 96.2%.

- 2.5 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 3.8%، بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب 0.03 جنية لكل منهما.

بلغ إجمالي تكلفة نقل الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي 1.9 مليار جنيه بينما بلغ إجمالي تكلفة نقل الكميات المنقولة من المواد البترولية 21.9 مليار جنيه عام 2018/2019.