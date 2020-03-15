صور.. عاشور يدلي بصوته في انتخابات المحامين

أدلى سامح عاشور نقيب المحامين، في انتخابات مجلس النقابة، المقامة اليوم الأحد، وذلك باللجنة رقم 1 الأزبكية، والمنعقدة بمقر النقابة العامة في رمسيس.

والتف المحامون، حول "عاشور" عقب إدلائه بصوته، ملتقطين الصور التذكارية معه، ومرددين هتافات "النقيب هو النقيب، سامح عاشور نقيب كبير نقيب عظيم، عاشور عاشور عاشور، يا محامين قولوا الحق عاشور بيها أحق، مهما نلف ومهما ندور مش هنلاقي زي عاشور".

يُشار إلى أن "عاشور"، ناشد أمس، كل المحامين بالمشاركة في الانتخابات حتى تكون نتائجها معبرة عن إرادتهم، معربًا عن ثقته في وعي المحامين وقدرتهم على التمييز بين الغث والثمين، لرفع رايات النقابة وتقديم نموذج لانتخابات نزيهة وشريفة.

وأوضح "عاشور"، أن الانتخابات تجرى في وجود عضو من النيابة الإدارية يساعده موظف من ذات الجهة بكل لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية، وسيكون الفرز وإعلان النتائج في ذات مقر اللجنة، ثم ترسل النتائج للجان العامة لإعلان النتيجة النهائية.

وتشهد انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحًا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحًا ليختار المحامون 28 عضوًا للمجلس من بينهم 25 ممثلين لمحاكم الاستئناف و3 إدارات قانونية.

وتجرى الانتخابات على مستوى الجمهورية في لجان خاصة بصناديق الاقتراع بلغ عددها 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضَا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.