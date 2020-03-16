غدا.. بدء اختبارات المجموعة الثانية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية

تبدأ المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، غدا، الاختبارات الشفوية للمتقدمين للإشراف لموسم حج 1441 هـ / 2020 للمجموعة الثانية، بالجامعة الصينية ومقرها في جسر السويس، مساكن أبو غزالة، خلف كوبري التجنيد، جسر السويس، القاهرة.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أهمية حسن اختيار المشرفين اللائقين لأداء تلك المهمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وفقًا لاختبارات تتميز بالشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين.

كما وجهت الوزيرة بضرورة تيسير كل الإجراءات عقب الإعلان، وموعد تلقي طلبات الراغبين في الحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية هذا العام.