عاجل.. كبار علماء الأزهر تجتمع بسبب كورونا وبيان بعد قليل

عقدت هيئة كبار العلماء اجتماع منذ قليل بكافة أعضائها وبرئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لبحث مستجدات فيروس كورونا المميت.

ومن المنتظر صدور بيان هام من هيئة كبار العلماء بالأزهر للأمة الإسلامية بشأن فيروس "كورونا المستجد".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر أمس تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.