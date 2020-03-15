قبل السفر بـ72 ساعة.. اعرف ازاي تراجع حجوزاتك عبر موقع مصر للطيران؟

وجّهت مصر للطيران عناية عملائها المسافرين، بمراجعة حجوزاتهم وأي تغييرات طرأت على ضوابط السفر عن طريق مركز الاتصالات 1717 أو الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، خلال 72 ساعة فقط، كما طلبت من عملائها الذين حجزوا في تواريخ تزيد عن 72 ساعة الانتظار، نظرًا لعدد المكالمات الهائل الذي يتم استقباله يوميًا على مدار 24 ساعة لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

ويمكن للعميل الضغط على "حالة الرحلة" عبر الموقع الإلكتروني للشركة وإدخال الرقم أو خط سير الرحلة المطلوبة، واختيار التاريخ والخطوط الجوية للاطلاع على الوقت الحقيقي لإقلاع وهبوط جميع رحلات مصر للطيران العاملة اليوم / أمس / الغد.

كما يمكنك متابعة جدول الرحلات الحالي وتحديد مواعيد الذهاب والعودة عن طريق الضغط على "جدول الرحلات" وإدخال وجهات المغادرة والوصول وتاريخ الذهاب والعودة.

وأكدت الشركة في بيان صادر اليوم، الإعفاء من رسوم التغيير على التذاكر الدولية الصادرة حتى 31 مارس 2020.