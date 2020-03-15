فصول خاوية ومدرسين "دون عمل".. حال المدارس في أول يوم عطلة

أصوات عالية وفناء مزدحم وفصول متكدسة، حال معتاد في المدارس طوال فترة الدراسة، إلا أنّه تغيّر للمرة الأولى اليوم، إذ ساد السكون والظلام فيهم، بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين للطلاب للمراحل التعليمية والجامعات لمدة 15 يوما، وجار وضع خطة متكاملة للتعليم عن بعد خلال فترة الإجازة.

غياب الطلاب عن المدارس أثناء الدراسة، أمر لم يعتد عليه المعلمون والإداريون، الذين سيطر عليهم إحساس بالضيق، وفقا لقول نجلاء علي، معلمة الفيزياء بإحدى مدارس منطقة مصر الجديدة، قائلة: "قاعدين مضايقين عشان مفيش شغل ولا طلاب ومش بنعمل حاجة".

الوقت يمر ببطء شديد، هو شعور المعلمة الأربعينية، خلال اليوم الأول لتعطيل الدراسة بمدرستها، وفقا لحديثها لـ"الوطن"، إذ ما زالت الأمور غير واضحة المعالم حتى الآن، وسيتم تحديدها خلال 48 ساعة، بينما يجمعون أدواتهم استعدادا لتعقيم المدرسة.

وقالت إنّ مناهج المواد العلمية للصف الأول والثاني الثانوي متوفرة عبر موقع بنك المعرفة التابع لوزارة التعليم، والتي يتوافر خلالها كا ما يريده الطالب، بينما سيتم إعداد برامج تلفزيونية لشرح المواد الأدبية.

الهدوء والضيق ذاته، ساد بين إحدى المدارس الإعدادية بمدينة نصر، بعد غياب الطلاب، إذ ترى زينب محمد، معلمة مادة الرياضيات بها، إنّ ذلك القرار كان سليما ومهما للغاية، خاصة بعد وجود مخاوف كبيرة بين الأهالي لنشر الفيروس للطلاب، ما رفع نسبة عدم الحضور بالمدارس منذ بداية الصف الثاني.

في ظل فراغ الفصول وفناء المدرسة، بينما تكدس المعلمون في حجرهم لإعداد فيديوهات تتضمن شرح المواد العلمية لطرحها عبر موقع المدرسة الرسمي للطلاب، حرصا منهم على عدم تأخر الدراسة، على حد قول زينب، مضيفة أنّه ما زالت الرؤية غير واضحة بالمدرسة "لسه تايهين والأمور مش مستقرة".

الحال ذاته، تنتهجه إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، إذ قالت شيماء إبراهيم، معلمة اللغة الإنجليزية، إنّ إدارة المدرسة أبلغتهم بضرورة إعداد فيديوهات تعليمية للطلاب، فضلا عن اختبارات بسيطة ونشرها عبر موقعها وصفحاتها الرسمية.

وأشادت بأهمية القرار وفاعليته لحماية الطلاب من الفيروس المنتشر، قائلة: "أنا فعلا كنت بفكر أقعد ولادي عشان خايفة عليهم، وكمان نفسي القرار يطبق على المعلمين لأن وجودنا مش مؤثر في المدرسة ومش عارفين نسيب أولادنا فين".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، بشأن كيفية المذاكرة في المنزل دون مدرس.

قرار الرئيس جاء بسبب فيروس كورونا، وفق ما قال السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة، كواحد من ضمن الإجراءات والقرارات الرئاسية المتخذة منذ بداية الأزمة للحد من مخاطر انتشار الفيروس.