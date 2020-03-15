"تعليم بنها" تطلق حملة مكبرة لتطهير المدارس للوقاية من كورونا

أعلنت إدارة بنها التعليمية، رفع حالة الطوارئ تزامنا مع قرارات تعليق الدارسة، حيث أطلقت الإدارة حملة مكبرة لتطهير المدارس والمنشآت التابعة لها تحت رعاية وإشراف طه عجلان.

وعقد عبدالرحمن فتح الباب مدير عام الإدارة، اجتماعا موسعا مع موجهي أوائل المواد الدراسية ومسؤولي المدارس والتوجيهات الفنية، لوضع خطة انتشار الحملة في المدارس والمنشآت التابعة للإدارة للبدء في تطهيرها لمواجهة الامراض الفيروسية ومنها فيروس كورونا المستجد.

ونبه فتح الباب بضرورة التأكد من التطهير والبدء في تنظيف أثار الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، والتأكد تماما من إزالة المياه من الأسطح والأحواش قبل البدء في عمليات التطهير.

وكلف فتح الباب موجهي الإدارة بالإشراف على عمليات التطهير كل من في نطاق قريته ووحدته المحلية، مؤكدا توافر كافة المطهرات والأدوات اللازمة للتطهير.

كانت محافظة القليوبية ناشدت في بيان لها اليوم، أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية، ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المحافظة في بيانها، أنه تقرر تعطيل العمل بكافة المدارس بجميع أنحاء المحافظة وغلق جميع المراكز التعليمية وتعطيل العمل بجميع دور الحضانة التابعة للجمعيات الأهلية والتي تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تعطيل العمل بجميع الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين.

أضاف البيان ان مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والصحة، ستجري كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.