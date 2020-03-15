مفوضية حقوق الإنسان في العراق تطالب بتعطيل العمل للحد من انتشار كورونا

طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم، الحكومة بتعطيل العمل لمدة 14 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وشدد عضو المفوضية فاضل الغراوي - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية - على ضرورة البدء بحملات تعقيم ميدانية للحفاظ على حياة المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا.

وطالبت المفوضية، لجنة الصحة والبيئة النيابية بإعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة، داعية إلى تعطيل المؤسسات الحكومية والأهلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وكانت عدد من المحافظات العراقية أعلنت فرض حظر التجوال فيها ، كإجراءات وقائية لمنع انتشار الفيروس، حيث أعلنت محافظتا أربيل والسليمانية عن فرض حظر للتجوال بدأ منذ أمس السبت وينتهي غدا الاثنين، فيما أعلنت محافظة بابل عن فرض حظر للتجوال في قضاء المسيب فقط من اليوم ويستمر حتى إشعار آخر.

وسجلت العراق حتى مساء أمس 110 إصابات بالفيروس بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور، أعلن في وقت سابق، اليوم، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد بلغ حتى ظهر اليوم، 13 الفا و938 والمتوفين 724 والمتعافين 4 الاف و590 حالة.

وقال جهانبور في تصريحه الصحفي، اليو، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1209 حالة جديدة للاصابة بالفيروس ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 13 الفا و 938 حالة لغاية الان، وفقا لما ذكرته وكالة إرنا" الإيرانية.

واضاف المتحدث الإيراني، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4590 شخصا لغاية الان ولكن للاسف توفي 113 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 724 شخصا.