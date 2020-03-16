عشان متضطرش تروح الجيم.. 10 تطبيقات تساعدك على ممارسة الرياضة بالمنزل

مع التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجأ العديد من الدول لوضع بعد الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع الإصابة بالفيروس، وأبرزها الحد من التجمعات التي من بينها التجمع في الصالات الرياضية، التي تضم عددًا كبيرًا من الناس في مكان مغلق، إضافة إلى دور أسطح الأدوات المستخدمة في صالات الجيم.

وتقدم "الوطن" عدد من التطبيقات تساعدك على ممارسة الرياضة بالمنزل وتغنيك عن الذهاب لصالات "الجيم"، والتي يمكن أن يكثر خلالها العدوى بالفيروس نتيجة كثرة ملامسة الأسطح والمعدات لأكثر من شخص.

تطبيق Gixo

يحفزك التطبيق لأداء التمارين الرياضية في المنزل من خلال تقديم بث مباشر للتدريب مع مدربين حقيقين ولا يكتفي بالصور ومقاطع الفيديو فقط، كما يتيح لك الاختيار من بين مجموعة كبيرة من التمارين الرياضية بما في ذلك الجري والمشي، وتمارين الكارديو، وتمارين رفع الأوزان وتمارين اليوجا وغيرهم.

تطبيق 8fit Workouts & Meal Planner

يساعدك التطبيق على أن تصبح أكثر صحة ونشاطا من خلال خطط خبراء اللياقة البدنية والتغذية المخصصة لمساعدتك على تحقيق أهدافك بسرعة، وتقديم التمارين الرياضية من خلال مقاطع فيديو تفاعلية.

تطبيق Strava

أحد التطبيقات المعدة خصيصًا لمن يفضل رياضة ركوب الدراجة، ويتابع التطبيق ويسجل الرحلة التي بدأها المستخدم، والمسافة المقطوعة، والوقت الذي يحتاج إليه لإكمال الرحلة، والسرعة التي استخدمها، كما يقدم ميزة تحدي أفراد آخرين عبروا الطريق نفسه، ومقارنة إنجازاته بالآخرين.

تطبيق Virtual Trainer Pro

يعتبر التطبيق المناسب للذين يرغبون في إنقاص الوزن، أو بناء العضلات، أو الحفاظ على لياقتهم البدنية من المنزل حيث يقدم أكثر من 700 فيديو للتمارين الرياضية مع معدات بسيطة، ويدعم جميع مستويات اللياقة البدنية.

تطبيق Zombies, Run

يُقدم هذا التطبيق تمارين يومية على شكل لعبة إلكترونية، وعلى المستخدم تطبيق مهمات معينة لإتمام اللعبة، تتمثل اللعبة بأن العالم في خطر وبأن الزومبي اجتاحوا الأرض، والمستخدم من الناجين القلائل الذين يحاولون الوصول إلى قاعدة الناجين الأخيرة في العالم.

تطبيق Hundred Push Ups

تطبيق لكمال الأجسام، يساعد على الحصول على لياقة بدنية عالية عبر تمارين الضغط والبطن وبعض التمارين الأخرى، دون الحاجة لصالات اللياقة البدنية.

تطبيق Calorie Counter

من بين أبرز تطبيقات حرق السعرات الحرارية، فبعد إدخال الطول والوزن والعمر، يحدد لك كيفية المحافظة على النظام الغذائي المناسب للوزن والعمر، ويعد هذا التطبيق مفيد جداً للحفاظ على الرشاقة، لأنه يحافظ على النظام الغذائي بالتسجيل المستمر لكل الأغذية التي يتم تناولها.

تطبيق Runtastic

من التطبيقات الرياضية الأكثر شعبية على الإنترنت، ويقوم هذا التطبيق بقياس السرعة، والمسافة، ونسبة السعرات الحرارية، التي يتم حرقها أثناء الجري، ثم يسجل هذه البيانات ويقدمها على شكل إحصاءات، يمكن أيضا تبادلها مع الأصدقاء، والهدف من ذلك هو مراقبة التطور في اللياقة البدنية، وتعزيز التنافسية مع الأصدقاء، والاستمرار في ممارسة الرياضة.

تطبيق Workout Trainer

عبارة عن برنامج لتقوية العضلات ورفع مستوى التحمل عند الرياضيين، إضافة إلى تخفيف الوزن، حيث يقدم أكثر من 1000 تمرين رياضي، ويشرح التمارين في أشرطة فيديو قصيرة.

تطبيق Six Pack in 30 Days

يساعدك التطبيق على التخلص من الوزن الزائد وبناء العضلات، حيث يقدم لك الكثير من التمارين الرياضية التي تساعدك على نحت الجسم والتخلص من دهون البطن في 30 يوما فقط، من خلال اختيار أي مستوى من التدريبات التي يمكنك ممارستها دون الحاجة إلى معدات رياضية، كما يوفر لك التطبيق الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو التي يمكنك من خلالها التأكد من تنفيذ كل تمرين بأمان وفعالية.

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