بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.. أمن الشرقية يضبط تشكيلا عصابيا من 8 أفراد

تمكن قطاع الأمن العام من القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين يتزعمهم عاطل وشقيقه، تخصصوا في اقتحام محطات المياه والصرف الصحي والاستيلاء على معدات المحطات والأجهزة الموجودة بها.

وتبلغ لمركز منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، من عاملين بشركة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنيا القمح، بقيام 6 مجهولين بتهدديهم بسلاح ناري كان بحوزة أحدهم والدلوف إلى المحطة محل عملهم وسرقة 4 مواتير مياه، وصاروخ، و30 بلية مختلفة الأحجام، ودسك، و6 مفاتيح قاطع تيار كهربائي، واسطوانة بوتاجاز، وجهاز ميكروسكوب، وجهاز قياس كلور، وجهاز كمبيوتر.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم الشقي خطر عاطل 42 سنة، السابق اتهامه في 18 قضية "قتل و مخدرات سرقة و سرقات متنوعة ومشاجرة وسرقة وسائل نقل" وشقيقه عاطل 47 سنة والسابق اتهامه في 21 قضية "قتل ومخدرات وسلاح بدون ترخيص وسرقة ومشاجرة" و6 آخرين.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت عن ضبط 5 من المتهمين وبحوزتهم سلاحين أبيض "سنجة، مطواة".

كما أمكن ضبط المتهم السادس حال استقلاله سيارة ملاكي بالقرب من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان، وبحوزته سلاح ناري، "بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة من ذات العيار"، والمتهم السابع بمحل إقامته.

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثامن، وتكوينهم تشكيل عصابي يتزعمه المتهم الأول تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات الخردة من داخل محطات الصرف الصحي بالإكراه.

وأضافوا بقيام أحد المتهمين بالاتفاق معهم لسرقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي المشار إليها، وفي سبيل تنفيذ مخططهم أعدوا لذلك الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وسيارة نصف نقل.

وبتاريخ الواقعة توجهوا للمحطة مستقلين السيارة المشار إليها بقيادة المتهم الخامس، وبحوزة المتهم السادس البندقية الآلية، ودلفوا لداخلها وهددوا العاملين بها باستخدام الأسلحة المضبوطة واستولوا على المسروقات.