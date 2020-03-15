صور.. حملات مكثفة على مراكز الدروس الخصوصية في بلقاس بالدقهلية

قاد الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة للإشراف على غلق جميع سناتر الدروس الخصوصية داخل مدينة بلقاس، ضمن الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك في الحملة غادة الحمادي نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، وأعضاء لجنة غلق السناتر المشكلة من رئيس المركز، وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي، اتخاذ رئاسة المركز لكافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كيوفيد-19".

وناشد رئيس المركز المواطنين من عدم التواجد بالأماكن المزدحمة والتجمعات العامة، كإجراء احترازي لمجابهة انتشار الفيروس.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه في إطار التعاون والتنسيق القائم مع اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، بدء تنفيذ حملات للتأكد من تعليق كافه أماكن الأنشطة التعليمية، والتى تشمل سناتر الدروس الخصوصية بكافه مراحل التعليم بنطاق المحافظة، وذلك خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.