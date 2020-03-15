غلق 77 من سناتر الدروس الخصوصية بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من غلق 77 مركزا تعليميا بمدينة طنطا، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كل مراكز الدروس الخصوصية، بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم الأحد.

وشدد مصدر أمني بالغربية، أن حملة غلق المراكز التعليمية مستمرة على مستوى المحافظة، وهناك تنسيقا مع كافة الأجهزة بالمحافظة، للتصدي للمخالفين.

وكشف المصدر، عن وجود غرفة عمليات لتلقي كافة البلاغات المتعلقة بالتجمعات في المراكز التعليمية، والتعامل المباشر معها بشكل فوري، وتوجد خطة محكمة لغلق كافة المراكز بجميع مدن ومراكز المحافظة الغربية، و سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقرار رئيس الوزراء ولن يتم السماح مطلقا بمخالفة هذا القرار.