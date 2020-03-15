الجيش الإسرائيلي يجند قوات احتياط لمواجهة انتشار كورونا

ضمن خطوات وقائية جديدة، استدعى الجيش الإسرائيلي قوات احتياط لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، اليوم، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد وقع على مرسوم عسكري يقضي بتجنيد 2000 من قوات الاحتياط الإسرائيلية للإسهام في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل وصل إلى 200 حالة، صباح اليوم الأحد، من بينهم 178 في حالة بسيطة و11 في حالة متوسطة و2 في حالة خطرة، فيما جرى تحرير 4 حالات بعد خروجهم من الحجر الصحي.

وفي السياق نفسه، ضمن إطار الجهود التي تبذلها إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، أكدت قناة عبرية أن جهاز "الموساد" يشارك فعليا في هذه الجهود المكثفة.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس، السبت، بأن جهات أمنية إسرائيلية تشارك بما في ذلك جهاز "الموساد"، في الجهود التي تبذلها الحكومة، للحصول على معدات طبية لفيروس كورونا المستجد.

ونوهت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت لها بنشر هذا التقرير، بدعوى أن هذه الخطوة تأتي في ظل نقص آلاف المعدات الطبية في إسرائيل، نتيجة لتفشي كورونا.