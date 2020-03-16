ماري باباي.. فنانة بدأت حياتها من السجن ووصفها سمير غانم بـ"الأسطورة"

"مدام بوز جزمتك بيدل على أنوثة طاغية.. وكعبها بيدل على رقة قلبك".. كلمات قالها الفنان عبدالمنعم مدبولي "الدكتور خشبة"، في أحداث فيلم "مطاردة غرامية" أسوة بمريضه فؤاد المهندس، الذي يقع في غرام الجميلات بسبب أحذيتهم، وتصادف حظ دكتور خشبة أن رأى حذاءً جميلًا، وردد كلمات الغزل، لكن بمجرد أن رفع نظره ليرى صاحبة الحذاء، يجدها امرأة ليست بالجمال الذي تمناه، ليقول لها "متشكر أوي يا خالتي".

الفنانة ماري باي باي.. تلك المرأة التي قدمت هذا المشهد أمام فؤاد المهندس وانتزعت ضحكات الجمهور، والتي تعد أشهر كومبارس في تاريخ السينما المصرية، حيث لعبت في غالبيتها دور المرأة التي لا تتمتع بأي نسبة من الجمال.

ظهرت الممثلة ماري باي باي، في مشهد أمام الفنان عادل إمام في فيلم "البحث عن فضيحة"، حيث قدمت دور السكرتيرة، التي رآها الزعيم من الخلف عند زيارته الأولى للقاهرة، ووجد امرأة ذات شعر أصفر لافت للنظر، ولكن بمجرد استدارتها يجد امرأة ليست بالقدر الذي تمناه، اعتادت على تغيير "باروكات الشعر".

ماري باي باي، اسمها الحقيقي، بهيجة محمد علي، قبل اتجاهها لعالم الفن، كانت تعمل في سجن النساء "سجانة"، وتزوجت من رجل يعمل بنفس مهنتها "سجان"، لكن وقعت مشكلات بينهما، ولجأ الطرفان للطلاق باعتباره الحل الأمثل، نظرًا لقرارها بالاتجاه إلى الفن.

لصق بها اسم "ماري" عند عملها في كازينو بديعة مصابني، وكانت تختفي أوقات العمل، وعندما يبحثون عنها، يأتيهم الرد بأن "ماري باي باي"، وأصبح هذا الاسم ملازم لها.

ولدت الفنانة ماري باي باي، عام 1917، وحددت الصدفة موعدًا معها للقاء عميد المسرح يوسف وهبي، وطلبت منه التمثيل بالسينما، وبالفعل قرر يوسف بك اكتشافها، وعملت معه في فيلم "المهرج الكبير"، ليقرر بعد ذلك ضمها إلى "فرقة رمسيس"، ثم عملت في فرقة ثلاثي أضواء المسرح ومع الأستاذ فؤاد المهندس.

وقدمت ماري باي باي، عددًا من الأفلام ما يقرب من 50 عملا فنيا حتى رحيلها عام 1997، منها "زوجة من باريس"، "مطاردة غرامية"، "أهلا يا كابتن"، "إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين"، "النمر"، "الآنسة ماما".

وفي لقاء تليفزيوني، قال الفنان سمير غانم عن ماري باي باي، "كف الإيد من هنا لـ هنا"، في إشارة لضخامة حجمها، مؤكدًا أن تاريخها الفني معروف، وأسطورة.