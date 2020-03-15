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عاجل.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل لـ 213 حالة

"نتنياهو":وقف العمل في المقاهي والمطاعم ودور الترفيه لمكافحة الفيروس

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محمود البدوي
06:53 م | الأحد 15 مارس 2020
فيروس كورونا .. صورة أرشيفية

فيروس كورونا .. صورة أرشيفية

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 213 حالة، بينهم اثنان في حالة خطرة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، عددا من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده.

وقال في خطاب لتناول تفشي المرض في إسرائيل "سنضطر إلى تبني طريقة حياة جديدة، ونتعهد بمواصلة ضمان الخدمات الأساسية للاقتصاد بأكمله"، معلنا إيقاف كل ما يمت للثقافة الترفيهية، بما في ذلك المقاهي والمطاعم ودور الترفيه اعتبارا من الأحد لمكافحة فيروس كورونا.

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