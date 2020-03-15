عاجل.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل لـ 213 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 213 حالة، بينهم اثنان في حالة خطرة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، عددا من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده.

وقال في خطاب لتناول تفشي المرض في إسرائيل "سنضطر إلى تبني طريقة حياة جديدة، ونتعهد بمواصلة ضمان الخدمات الأساسية للاقتصاد بأكمله"، معلنا إيقاف كل ما يمت للثقافة الترفيهية، بما في ذلك المقاهي والمطاعم ودور الترفيه اعتبارا من الأحد لمكافحة فيروس كورونا.