فيديو.. "لانشات الداخلية" تنقذ متضرري الأمطار في الصف

أوفدت أجهزة مديرية أمن الجيزة، قافلة مساعدات إنسانية مصحوبة بوحدات إنقاذ من قوات الحماية المدنية وقوات التدخل السريع وسيارات النجدة، لإغاثة ومساعدة المضارين والعالقين ببعض المنازل بقرى "الديسمى والودى والقبابات"، بنطاق مركز الصف وانتشالهم منها، والعمل على تلافي وإصلاح تلك التلفيات بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية.

يأتي ذلك، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية، وفي إطار الحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية، التي تضطلع بها أجهزة الوزارة، لتقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين، خاصة في المواقف الطارئة التي تتطلب تدخل الأجهزة الأمنية، لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة تلك المواقف والتعامل معها، في ظل موجة الطقس الأخيرة، وما نتج عنها من ارتفاع منسوب المياه ببعض القرى والأحياء، وأدى إلى وقوع تلفيات ببعض المرافق العامة والممتلكات العامة والخاصة.

كما تم توزيع عدد من المساعدات الإنسانية العينية (بطاطين)، بالمجان على المضارين من أهالى القريتين.

ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، وقدموا الشكر لأجهزة وزارة الداخلية، مُشيدين بالجهود المبذولة في التعامل مع تلك المواقف الطارئة.