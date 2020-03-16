"عايزة أوضة نوم جديدة".. الأمن يكشف جريمة قتل سيدة على يد زوجها

لخلافات على شراء غرفة نوم جديدة، نفذ الزوج حكم الإعدام في زوجته، وخنقها حتى فارقت الحياة، داخل شقة الزوجية في منطقة قسم الجيزة، وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث، أن المتهم قتل زوجته واتصل بالشرطة، وأخبرهم بتفاصيل الجريمة، وألقي القبض عليه.

واعترف المتهم بارتكاب الوقعة، وقال في محضر الشرطة: "زنانة عايزة تشتري أوضة نوم جديدة.. ضربتها وخنقتها لحد مماتت في إيدي"، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بمعرفة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الجيزة، بلاغا من عامل بقتل زوجته، وانتقلت قوة من المباحث بصحبة النيابة العامة، وتبين أن المجني عليها 23 عاما، ربة منزل، بها آثار خنق حول الرقبة.

وتبين من الفحص أن الزوج 33 عاما، وراء الواقعة واعترف أنه خنقها بسبب خلافات زوجية لرغبتها في شراء غرفة نوم ثمنها 15 ألف بدلا من غرفة جرى بيعها منذ ٣ أشهر، ما دفعه لقتلها.

وأضافت التحريات أن المتهم متزوج من المجني عليها منذ 6 سنوات، وجرى التحفظ عليه، وعرضت الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.