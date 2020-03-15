حملة مرافق الدقهلية لطلاب بالسناتر: "هو أنتم أهلكم مش خايفين عليكم"

"مفيش دروس النهاردة، شمع السنتر ده، إحنا هنا علشان نحافظ أولادنا الطلاب، وننفذ قرارات رئيس الجمهورية" كانت تلك كلمات وجهها العميد وائل الشربينى، مدير إدارة شرطة مرافق الدقهلية، لأصحاب السناتر المفتوحة خلال حملة اليوم علي سناتر الدروس الخصوصية بمدينة المنصورة، أخرج خلالها الطلاب من السناتر، وأمر بتشميعها.

وفوجئ الشربيني بأحد السناتر أن مدرس يشرح لطالب بمفرده، فتعجب قائلا: "هو أنت أهلك مش خايفين عليك، سابينك ليه، اطلع ذاكر في بيتك مفيش دروس"

وخرجت الحملة تحت إشراف اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، وقادها العميد وائل الشربينى، والرائد فاروق حماد، والرائد محمود يعقوب، والنقيب أبو المعاطى غنام.

استهدفت الحملة إغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" وأسفرت الحملة عن إغلاق 21سنتر بنطاق مدينة المنصورة و28سنتر بمدينة أجا وذلك بالتنسيق مع العميد عماد المهدي مأمور مركز أجا

وجري التنبيه علي عدد كبير من المقاهي بعدم تقديم "الشيشة" أو استعملها بعد مصادرة عدد كبير منها وإغلاق 37 مقهي مخالف وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا ، وذلك في شوارع "الترعة وكلية آداب والجلاء و بورسعيد ومستشفى الصدر" وتمكنت من إزالة كل الإشغالات والمخالفات الموجودة بنطاق تلك الشوارع.

‏‎وأسفرت الحملة أيضا عن تحرير 249 محضرا متنوعا ومصادرة 9752 مضبوطات متنوعة وإبعاد الباعة الجائلين من أماكنهم المخالفة، وفتح عدد من الشوارع الرئيسية وإزالة التعديات عن حرم الطريق

يأتي ذلك فى إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالدقهلية لإعادة الانضباط لشوارع محافظة الدقهلية وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين وإغلاق مراكز الدروس "السناتر" لمنع التجمعات والاختلاط بين الطلاب كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا