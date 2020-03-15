عاجل.. الأجهزة الأمنية تبحث عن صاحب شائعة حظر التجوال

قال مصدر أمني أن الاجهزة الامنية المختصة بوزارة الداخلية تفحص مصدر رسالة بثها احد الاشخاص على موقع التواصل الاجتماعي اقتراب صدور قرار بحظر التجوال نهائيا يوم الثلاثاء القادم بسبب كرونا .واوضح المصدر ان محتوي الرسالة الصوتية التى تمت بثها على مواقع التواصل الاجتماعي تسعي لبث الرعب والذعر والهلع بين المواطنين مستغلا اتخاذ البلاد سلسلة من الاجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كرونا ولافت المصدر انه لم يصدر اى قرارات بهذا الشأن وان الاجهزة الامنية تفحص الرسالة وتحديد هوية من قام ببث الرساله سواء من داخل مصر او من خارجها.

وكان المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء هاني يونس قد نفى رسالة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض حظر تجوال من الثلاثاء المقبل في البلاد.وأضاف "يونس"، في منشور له على موقع التواصل الإحتماعي "فيس بوك"، أن ما يتردد عن هذا الصدد "كذب وشائعة تستهدف النيل منكم يا مصريين".وتابع: "لأنه بيقول لكم اهجموا على الهايبرات والسوبر ماركت، وبكده أي حد مريض هيعدي الكل.. ناخد بالنا.. دي حرب الوعي.. تحيا مصر".

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إجتماعه ظهر اليوم حجب موقعين أخباريين لمدة 6 شهور لنقلهما أخباراً كاذبة حول فيروس كورونا، كما قرر المجلس توجيه إنذار بإغلاق 6 صفحات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك وتويتر) لترديدها أخباراً كاذبة حول الفيروس.وقرر المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة أصحاب عدداً من الصفحات الشخصية التي دأبت على نقل وترويج الشائعات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.ويهيب المجلس بمستخدمي صفحات التواصل الإجتماعي عدم ترويج الأخبار الكاذبة التي تقوم صفحات مشبوهة ببثها وتثير القلق لدى الرأي العام بإستخدام معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة.ويؤكد المجلس أن السلطات المختصة المسئولة عن مواجهة فيروس كورونا تتعامل بشفافية تامة وتعلن بشكل لحظي عن أية أخبار خاصة بهذا الوباء وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر ومؤتمرات مجلس الوزارء.ويشيد المجلس بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في عرض خطورة الفيروس ووسائل الوقاية منه ونشر كل ما يتعلق بالشأن المصري دون تهويل أو تهوين وبشكل احترافي يقدم المعلومات الصحيحة التي يحتاجها المجتمع عن طريق الإستعانة بالشخصيات المؤهلة.ويثمن المجلس دور الهيئة الوطنية للإعلام في الترويج للقنوات التعليمية التي تبثها قنواتها باعتبارها بديلاً متميزاً ومجانياً يفيد الطلاب والعملية التعليمية.كما يحث المجلس وسائل الإعلام للتوسع في بث عناوين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة ومنها المرور والسجل المدني وهيئة الاستثمار وغيرها للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات اللازمة لهم من المنازل.ويعلن المجلس عن تلقيه شكاوى المواطنين من أية مواقع إعلامية أو صفحات شخصية على مواقـــع التواصـل الإجتماعى بنشر أخباراً كاذبة وذلك على رقــم واتـس اب 01090004169 .