وزير التموين: سنوفر السلع الأساسية بتخفيضات 25% في شهر رمضان

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن الحكومة استطاعت خلال يومي الخميس والجمعة صرف 3 أيام احتياطي للمخابز، حيث جرى اتخاذ هذا القرار منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن 75% من المخزون اللازم لكل محافظة موجود، مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمنة والجبنة وغيرها.

وتابع: "كثفنا العمل في الاحتياطي الخاص بالأقماح مع المطاحن لكي نستعوض الكميات التي جرى صرفها، كما أن لدينا من احتياطي اللحوم الحية مع القوات المسلحة ما نحتاجه، بنحو 12 شهرًا، وعلى مستوى الفراخ فإننا سمحنا باستيراد الدواجن المجمدة في ديسمبر الماضي، ولدينا اليوم احتياطي لأكثر من أربعة أشهر، وبالنسبة للحوم المجمدة لدينا عقود تغطي 4 أشهر بالأسعار التي حددتها الحكومة".

وأردف: "مش معنى إنك انت معاك فلوس تخزن، لأنك قد لا تحتاجه، ولازم نعرف كويس جدًا إن السلع مجودة وبالتالي ممكن نشتري على قدر حاجتنا ليوم أو يومين، وأتابع يوميًا في الساعة 12 ظهرًا موقف الاستهلاك، وإذا زادت ظاهرة تجميع السلع سنتدخل".

وأكد أن الدولة لن تتهاون عن مواجهة محاولات التلاعب في أسعار السلع: "الدولة أثبتت أنها متواجدة وموجودة لحماية أضعف الضعفاء في البلد".

وواصل: "لدينا احتياطيات مواد خام لإنتاج السلع الغذائية حتى بعد العيد الأضحى وليس عيد الفطر، وسنستمر في إطلاق معرض أهلا رمضان والشوادر وحجزنا 1800 منفذ لإتاحة السلع في رمضان وتخفيضات تبلغ نحو 25%".