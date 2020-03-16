"نبني بلدنا بالتعليم": بعض جروبات "الماميز" تنشر شائعات

قالت شيماء علي، أدمن مجموعة "نبني بلدنا بالتعليم"، إن هناك عددا من الجروبات الخاصة بـ"الماميز" يتداول عليه الكثير من الشائعات والشكاوى لكل مدرسة على حدة: "فيه جروبات خاصة بكل فصل، وبيتداول عليه كم شائعات كبيرة لأن فيه أمهات مش متابعة، وأغلبها على تطبيق واتس أب".

وأضافت "علي" خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن بعض الجروبات الأخرى قد لاقت استحسان الكثيرين وإبداع من قبل المدرسين لإيصال المعلومات إلى الطلاب: "كم إبداع من المعلمين فوق ما تتخيلي، وفيه منهم اللي لحن الأناشيد الصعبة، والقواعد الصعبة للنحو سهلوها.. الآلاف استفادوا"، موضحة أن الوقائع القديمة التي يتم نشرها على مثل تلك الجروبات يكون من خلال أحداث قديمة يتم الترويج لها على أساس أنها تحدث حاليا: "حدث قديم تم تعديله واتعمل بالفوتوشوب على أساس أنه بيحصل دلوقتي".

وأكدت أنه يجب أن يكون كل أولياء الأمور في ظهر الدولة ويتحروا الدقة في المعلومات التي تنشر عبر تلك الجروبات واعتماد الموثوقة والرسمية منها وعدم الالتفات إلى الشائعات، مشيرة إلى أن أي أخبار غير موثوقة أو شائعة أو آراء شخصية، أولياء الأمور كافة في غنى عنها خلال الفترة الحالية.