فتح الطريق الدولي بجنوب سيناء أمام حركة المرور بعد توقف 48 ساعة

أعلن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أنه تم الانتهاء من إزالة الرمال والصخور التي تركتها السيول علي الطريق الدولي وتم فتحه أمام حركة المرور بعد توقف دام 48 ساعة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ اليوم الأحد، بمدينة رأس سدرللوقوف علي التداعيات السلبية لأثار السيول التي تعرضت لها المحافظة على مدار يومين بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووجه المحافظ بسرعة تشكيل لجنة لتحديد آلية إزالة صخرة على الطريق الدولي أبورديس –أبوزنيمة كونها أوشكت على الانهيار جراء السيول، مما تسبب خطرا علي حياة المواطنين.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة ستسعى لإنشاء 2000 وحدة سكنية، بديلة لمتضرري السيول بقرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر، بشرط أن يقوم المواطنين بإخلاء المنازل التي تقع في مجري السيل، وكتابة إقرار يسمح للمدينة بإزالة جميع المباني التي تقع في مجرى السيل.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجان من التضامن الاجتماعي ومجالس المدن لحصر أعداد المتضررين من السيول وتقدير حجم الخسائر.