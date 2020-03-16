"التهرب الجمركي" في الإسكندرية تضبط محاولة تلاعب في المنشأ

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب عمليات بجمارك الإسكندرية برئاسة السعيد بركات مدير عام المكافحة بالتنسيق مع الإدارة العامة للإيداعات، والشؤون الجمركية من ضبط محاولة تلاعب في المنشأ؛ للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك بناءً على اخبارية سرية مقدمة من أحمد صدقي مدير إدارة المكافحة بالمنطقة الغربية، والسيد عبد الهادي مدير إدارة الإيداعات مفادها قيام شركة "ا.ا.ل" بالتلاعب في المنشأ لـ 4 طرود مشمول البيان الجمركي رقم 24096 لسنة 2019 لو 2 لصنف أجهزة قواطع تيار كهربية بموجب بوليصة الشحن رقم 640015589، والمخزنة بإيداع يونيفريت في الإسكندرية.

وجرى تشكيل لجنة لتنفيذ الإخبارية من سمير أمين مدير تعريفة وهاني أبوزيد وصالح حميدة من مكافحة التهريب، وماجد عدلي مدير تعريفة، ومحمد عبدالموجود رئيس الإيداع، بحضور هشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية، حيث تبين وجود منشأ تايوان على مغيرات الجهد الكهربائية ومنشأ الصين على وحدات الإمداد بالطاقة ومنشأ اليابان الكارتات المطبوعة.

وأخفا صاحب الشأن المنشأ الأصلي للبضاعة ووضع عليها استيكرات منشأ تركيا لتطبيق الإعفاء الخاص بالاتفاقية الثنائية بين مصر وتركيا دون وجه حق، وقرر هشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر ضبط في مواجهة صاحب الشأن برقم 4 لسنة 2020، وحرر المحضر أحمد فاروق وأحمد الشرشابي مفتشي المكافحة.

وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة 345 ألفا و124جنيها وجرى تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.