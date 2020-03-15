وزير العدل: أجلنا النظر في الدعاوى لكن الأعمال الإدارية مستمرة

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه جرى تأجيل الدعاوى التي تنظرها المحاكم، مشددًا على أنه لم يجر وقف العمل في المحاكم، وذلك لمدة 10 أيام حيث لن تُشطب الدعاوى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه سيجري تأجيل القضايا إلى جلسات قادمة، ولن يخسر المواطن أي شيء: "كل ما عليه أن يعرف موعد الجلسة الجديدة الخاصة بدعواه".

وأردف: "جرى اتخاذ هذا القرار لأن قاعة الجلسة مكان مغلق يتردد عليه ويجلس فيه آلاف المواطنين من مناطق مختلفة، وبالتالي لكي نحد من فرص نقل فيروس كورونا، جاء هذا القرار تماشيًا مع التوجه العام للدولة ورؤية القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بحل الزحام في الأماكن المغلقة".

وأشار إلى أن عمل المحاكم مستمر، حيث سيذهب القضاة لتأجيل الدعاوى لجلسات قادمة ومتابعة العمل الإداري في المحكمة مثل الطعون المقدمة على الأحكام ودفع الرسوم والغرامات والمصاريف، مؤكدًا أن هذه الأمور لن تشهد تجمعات.