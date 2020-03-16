الحكومة: السلع متوفرة ولا داعي لتخزينها.. ولن نسمح باستغلال الظروف

اتخذت الدولة إجراءات عدة لطمأنة المواطنين بتوافر السلع والخدمات، في ظل الشائعات التي جرى تداولها عقب قرار تعليق الدراسة أسبوعين، ناصحة المواطنين بعدم التدافع لشراء السلع، كما أنها اتخذت إجراءات للتشديد على مراقبة الأسواق.

وطمأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشعب المصري على المخزون من السلع الأساسية، حيث ذكر أن مصر لديها مخزون من تلك الاحتياجات الأساسية تكفي لمدة 4 أشهر، وتم توفير دواجن ولحوم تكفي لمدة 12 شهرًا، ولا يوجد أي نقص في أي نوع من السلع الرئيسية.

وطالب المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور"، المواطنين بالإبلاغ عبر الخط الساخن 19588 عن أي مخالفة تتمثل في رفع أسعار أو حجب سلع، حيث ذكر أن قوانين التموين واضحة وصارمة، وأي مخالف يتم تحويله لنيابة أمن الدولة العليا.

وأكد الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الحكومة استطاعت خلال يومي الخميس والجمعة صرف 3 أيام احتياطي للمخابز، حيث جرى اتخاذ هذا القرار منذ يوم الأربعاء الماضي، متابعا: "لدينا احتياطيات مواد خام لإنتاج السلع الغذائية حتى بعد العيد الأضحى وليس عيد الفطر، وسنستمر في إطلاق معرض أهلا رمضان والشوادر وحجزنا 1800 منفذ لإتاحة السلع في رمضان وتخفيضات تبلغ نحو 25%".

ووجه وزير التموين، رسالة إلى المواطنين الذين يشترون سلعًا تزيد عن حاجتهم: "أرجوكم متتسرعوش في كده، لأنها متوفرة، وللأسف فيه فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بيقولوا إن الحكومة هتمنع حظر التجوال يوم الثلاثاء المقبل، وأنا كذبت هذا الموضوع وهو عار من الصحة".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "العربية الحدث"، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من محصول القمح لم يتحقق من قبل، وهو يكفي لمدة 4.7 شهر رغم أن موسم القمح الجديد سيبدأ في منتصف أبريل المقبل، معقبًا: "وهي مدة كبيرة لم نصل إليها من قبل حيث كنا نتاروح بين 2.7 و3 أشهر".

وأوضح وزير التموين، أن الوزارة لديها خطة استباقية قبل ذلك تخص كورونا وسيناريوهاته وشهر رمضان مبارك ومخزوننا الاستراتيجي من كل السلع الغذائية الاستراتيجية وغيرها يكفي حتى عيد الأضحى المبارك.

بينما قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المخزون الاستراتيجي لمصر جيد في كل المنتجات ولا داعي للتخزين من قبل المواطنين: "عايزين نغير ثقافتنا ولا نتكالب على السلع".

وأضاف "القصير" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الدولة تدير المنظومة بأسلوب أفضل وهناك توافر لكل السلع: "كان فيه توجه من قبل رئيس الوزراء هو الضرب بيد من حديد على أي إنسان يستغل الأزمة أو يحاول يستفيد منها"، موضحا أنه يجب على الجميع التعاون لحين الخروج من أزمة فيروس كورونا الذي انتشر في أغلب دول العالم: "يجب أن نتعاون، ولا حاجة للاحتكار أو تكدس المنتجات أو اللي يحاول الاستفادة منها".

وأكد أن الوزارة اتبعت أسلوبا جديدا بالزراعة ووصل عدد المحاصيل التي تتبع الأسلوب الجديد في الزراعة 25% من المحاصيل، مشيرا إلى أن الوزارة قد نبهت على الفلاحين قبل حالة الطقس السيئ التي شهدتها مصر مؤخرا بعدم ري الأراضي، متابعا: "اللي زرعوا في التوقيت اللي إحنا حددناه متعرضوش للضرر، واللي اتعرض للضرر اللي زرع متأخر أو مسمعش توصيتنا، وقبل الموجة بيومين قولنا محدش يروي الأرض، ولازم الناس تتبع الإرشادات وتسمع النصائح".

كما طمأن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، المواطنين بتوافر السلع بشكل كبير في كل منافذ التموين ومناطق التسوق.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "dmc": "مش عايزين يكون فيه ذعر، وكل واحد ياخد احتياجاته بس مش أكتر منها، عشان متسببش مشاكل على المدى البعيد، والأسبوعين يعدوا ونرجع تاني لحياتنا الطبيعية بعد ما نطمئن إن مفيش انتشار للمرض".

وأضاف أن الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة تدريجيا للتعامل مع انتشار الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تعلن في المؤتمرات الصحفية باستمرار بيانات خاصة بالوضع وإلى أي مدى وصل المرض والحالات المصابة أو المشتبه بها أو ما يثبت إيجابيتها.

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعاملت وتتعامل بشكل جيد مع موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع وزراء الكهرباء والإسكان لمعرفة التحديات التي واجهتهم خلال فترة موجة الطقس السيئ، ووضع خطط لعدم التعرض لها في السنوات القادمة.

وحول التجار المتلاعبين في أسعار السلع، استغلالًا للظروف التي تمر بها البلاد ودول العالم، نتيجة تفشي مرض كورونا، قال يونس: "رئيس الوزراء قال مفيش رحمة مع أي واحد هيتاجر أو هيتربح من الظرف اللي إحنا فيه، وكلف مسؤولي وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بحملات الرقابة على الأسواق، وطلب التعامل ببطش في ضوء القانون".

وواصل: "هؤلاء الناس كتجار الحرب، وكلنا في مركب واحدة، ولازم كلنا ننجو معًا، وإن شاء الله الموضوع يكون سهل بتعاوننا جميعًا".

وأوضح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة "dmc"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن رئيس الوزراء تابع اليوم الإجراءات التي تم اتخاذها أمس، خاصة أن بعض الشائعات التي تداولت دفعت بعض المواطنين للنزول لشراء مستلزماتهم وشراء بعض السلع بسبب الخوف، لافتا إلى أن وزير التموين أكد أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة 29 شهرا "الناس متقلقشي".