مجلس الوزراء: سنضرب بيد من حديد على التجار ضعاف الضمير

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض التجار يحاولون استغلال أزمة انتشار مرض كورونا وظروف الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن ما يساعدهم على ذلك هو حالة الهلع التي أصابت بعض المواطنين ما جعلهم يقومون بتخزين السلع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الوضع لا يستدعي كل ذلك، مؤكدًا أن مخزون كل السلع الأساسية آمن: "في هذه المرحلة حققنا مخزونًا من بعض السلع لم يتحقق في تاريخ مصر".

وأردف: "مخزون زيت الطعام وصل لـ5 أشهر لأول مرة، وفي شهر مارس لم يصل مخزون القمح إلى 3.7 شهر مثلما حدث الآن، لكن من الممكن أن نسيء نحن التصرف في هذا الوضع ونقلبه تمامًا من خلال حالة التكالب غير المبرر وبالتالي نمنح الفرصة لضعاف الضمير من التجار إلى استغلال هذا الوضع، وهو تفكير اقتصادي غير متزن".

وأشار، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر توجيهات صارمة لكل الجهات المعنية بالضرب بيد من حد على كل المتلاعبين وكل من يحاول المتاجرة بهذه الظروف الاستثنائية: "سنفرض رقابة صارمة على الأسواق وسنصدر قرارات حاسمة في مواجهة هؤلاء التجار".